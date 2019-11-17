انطلاق فعاليات مؤتمر جمعية إدارة المعلومات الصحية في دبي غداً

المصدر: دبي - البيان

يفتتح معالي حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، صباح الغد، في فندق إنتركونتنتتال فيسبيفال سيتي، فعاليات المؤتمر الدولي لجمعية إدارة المعلومات الصحية الذي فازت باستضافته دبي قبل 3 سنوات، بمشاركة نحو 500 من الخبراء والمشرعين في نظم المعلومات الصحية.

وقال الدكتور أيهم رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة أكيومد ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر سيناقش 90 ورقة علمية تم اختيارها من قِبل اللجنة العلمية من بين 180 ورقة تم التقدم بها من مختلف دول العالم، إضافة إلى 110 متحدثين عالميين عن نظم المعلومات الصحية والملف الطبي الوحد المزمع تنفيذه في الدولة عام 2021، إضافة إلى سرية المعلومات الصحية، وآليات الترميز الطبي، وأحدث الممارسات في مجالات تطوير كوادر الرعاية الصحية الرقمية، وغيرها، بهدف تبادل الآراء والخبرات، وإكساب المشاركين الخبرات العالمية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً يحتذى في دول المنطقة في هذا المجال عندما أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي الملف الطبي الموحد للمرضى.

وأوضح أن تطبيق أنظمة الترميز الطبي وتجميع المعلومات الصحية للمريض بهدف إنشاء ملف صحي إلكتروني موحد سيعزز قدرة الجهات الصحية على تحسين جودة الخدمات الصحية.