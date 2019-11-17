«دبي للتجزئة»: حظر استخدام البلاستيك أبعد ملايين القطع عن القمامة

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف نبيل رمضان، الرئيس التنفيذي لدبي للتجزئة لــ«البيان»، عن أن مبادرة حظر استخدام البلاستيك، الذي يستعمل لمرة واحدة، والتي نفذتها سرود للضيافة إحدى شركات دبي للتجزئة التابعة لدبي القابضة منذ العام 2018، بهدف الحفاظ على البيئة، أسهمت في تجنب وصول ملايين القطع البلاستيكية إلى القمامة، حيث تم تجنب رمي أكثر من مليوني قشة شرب وعود تحريك وعود تنظيف أسنان، وتجنب رمي أكثر من 500 ألف قطعة من أدوات الطعام، كذلك تجنب استخدام أكثر من 125 ألف قطعة بلاستيك لتغليف الطعام، إضافة إلى تجنب رمي أكثر من 190 ألف عبوة مياه بلاستيكية.

خيارات صديقة للبيئة

وأضاف: نعمل حالياً على اعتماد خيارات صديقة للبيئة بما فيها المواد المستخدمة، سواء في مكاتبنا أو مطاعمنا وأهمها الأكياس القابلة للتحلل، والكفوف ومواد التغليف وأكياس الحفظ المفرغة من الهواء، إلى جانب ذلك، ندرس خيار اعتماد بطاقات العمل المزوّدة برمز رقمي، حيث يتم تبادل معلومات بطاقات العمل عبر تطبيقات الجوال بدلاً من استخدام البطاقات الورقية.

كما نعتمد حالياً على الأسواق المحلية لتوريد 30% من المواد الأولية التي نستخدمها، ونعمل على الوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2021، ونخطط لتقديم المياه المفلترة في عبوات زجاجية قابلة لإعادة التعبئة في جميع مطاعمنا بحلول عام 2020.

مبادرة

وتابع: توقفنا عن استخدام عبوات المياه البلاستيكية المخصصة للاستخدام لمرة واحدة في جميع مكاتب دبي للتجزئة، كما توقفنا عن استخدام قشّات الشرب وأعواد التحريك وأعواد تنظيف الأسنان البلاستيكية في مطاعمنا دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة للزوار من مرتادي المطاعم، وتم حظر استخدام أدوات الطعام البلاستيكية في طلبات التوصيل والطلبات الخارجية في مطاعم جميع العلامات التجارية التابعة لـ«سرود للضيافة»، إحدى شركات دبي للتجزئة، التابعة لدبي القابضة، كما اعتمدنا استخدام المياه المفلترة في 7 من مطاعمنا، حيث نقدّم المياه في عبوات زجاجية قابلة لإعادة التعبئة مجاناً لعملائنا .

نتائج

وأوضح نبيل رمضان أن أهم نتائج المبادرة تتمثل في تحقيق تغيير سلوكي إيجابي، سواء في نموذج عملنا ونطاقنا الخاص وفي قطاع الضيافة والتجزئة بشكل عام، فمن المعروف أن الأثر الذي تحدثه الشركات الكبيرة في قطاعاتها المختلفة لا يقتصر على المستوى الداخلي للشركة، وإنما يمتد ليكون نموذجاً يحتذى به، وهذا أهم معيار نجاح بالنسبة لنا.

ولعل أهم إنجاز لمسناه فعلياً هو تحوّل معظم شركات توصيل طلبات الطعام عبر الإنترنت لإضافة خيار عدم إضافة أدوات الطعام البلاستيكية ضمن طلبات العملاء، حيث طبقنا مسيرة التحوّل هذه بداية مع مطعم «نودل هاوس»، حيث توقفنا عن إرسال أدوات الطعام البلاستيكية في الطلبات الخارجية.