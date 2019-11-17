10 رؤساء لـ«الوطني الاتحادي».. عطاء تشريعي بروح الولاء

تناوب على رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، منذ تأسيسه في فبراير عام 1972 وحتى الآن 10 رؤساء، تولوا مهامهم، خلال الفصول الـ17 لانعقاده، وعلى مدار 610 جلسات.

ويتشكل المجلس الوطني الاتحادي، من 40 عضواً موزعين على الإمارات، 8 أعضاء لكل من أبوظبي ودبي، و6 أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة و4 أعضاء لكل من عجمان والفجيرة وأم القيوين، ويتم اختيار الرئيس إما عن طريق عملية الاقتراع بين أعضاء المجلس وإما بالتزكية في حال عدم وجود منافس للعضو الذي أعلن عن رغبة في شغل المنصب.

الأكثر

ويعد هلال بن أحمد بن لوتاه أكثر الرؤساء تولياً لمهام رئاسة المجلس المجلس الوطني الاتحادي، حيث ترأسه لـ 4 فصول متتالية، فيما تعد فترة تولي أمل القبيسي لمهام رئاسة المجلس الوطني، الأطول من حيث عدد جلسات انعقاده في الفصل التشريعي.

ووفقاً لإحصاءات صادرة من المجلس الوطني الاتحادي، فإن الفصل التشريعي الرابع عشر، الذي ترأسه عبدالعزيز عبدالله الغرير، يعد أكثر الفصول التشريعية طرحاً للأسئلة، حيث وجه الأعضاء خلال جلساتة الـ 62، 225 سؤالاً للحكومة.

وفي ما يلي أسماء رؤساء المجلس الوطني الاتحادي، وفترة توليهم وأهم الإنجازات التي حققوها.

ثاني الرميثي

وخلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني في الفترة من 12 فبرار 1972 إلى 1 ديسمبر 1976، تولى ثاني بن عبدالله بن حميد الرميثي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أول رئيس له. وخلال الفصل التشريعي الأول (من 12 فبراير 1972 إلى 11 فبراير 1974) عقد المجلس نحو 31 جلسة، وافق خلالها على 33 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد اتفاقيتين دوليتين ومناقشة 30 موضوعاً عاماً، وأوصى بـ 23 توصية، وأصدر بياناً واحداً، موجهاً للحكومة 16 سؤالاً.

وقد عقد المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني (من 12 فبراير 1974 إلى 1 ديسمبر 1976) نحو 51 جلسة، ووافق على 31 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 44 معاهدة واتفاقية دولية ومناقشة 38 موضوعاً عاماً، وأوصى بـ 29 توصية، وأصدر 3 بيانات، موجهاً للحكومة 15 سؤالاً.

تريم عمران

وتولى تريم عمران تريم رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في الفصلين التشريعيين الثالث والرابع، وذلك خلال الفترة من الأول من مارس عام 1977 إلى الأول من ديسمبر عام 1981. وقد عقد المجلس خلال هذه الفترة 74 جلسة، ووافق فيها على 62 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 56 اتفاقية ومعاهدة دولية ومناقشة 40 موضوعاً عاماً، وأوصى بـ 37 توصيات، وأصدر 4 بيانات، موجهاً للحكومة 8 أسئلة.

هلال لوتاه

وترأس هلال بن أحمد بن لوتاه المجلس الوطني الاتحادي لـ 4 فصول متتالية من الفصل التشريعي الخامس حتى الثامن، وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر عام 1981 إلى1 ديسمبر عام 1991، ونائباً ثانياً للرئيس في الفصل التشريعي الرابع في الفترة من 01/‏‏‏‏‏‏03/‏‏‏‏‏‏1979 إلى 01/‏‏‏‏‏‏12/‏‏‏‏‏‏1981.

وقد عقد المجلس خلال هذه الفترة 105 جلسات ووافق فيها على 122 مشروع قانون، بما فيها مشروعات للميزانية والحسابات الختامية، كما ناقش واعتمد 102 اتفاقية ومعاهدة دولية ومناقشة 57 موضوعاً عاماً، وأوصى بـ 38 توصية وأصدر 12 بياناً، موجهاً للحكومة 41 سؤالاً.

الحاج المحيربي

وخلال الفصلين التشريعيين التاسع والعاشر، تولى الحاج بن عبدالله المحيربي رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، (من 6 فبراير عام 1993 إلى الأول من ديسمبر عام 1996) وكان نائباً أول للرئيس في الفصلين التشريعيين السابع والثامن.

وقد عقد المجلس خلال هذه الفترة 35 جلسة، ووافق على 35 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 58 اتفاقية ومعاهدة دولية وناقش 20 موضوعاً عاماً، وأصدر 6 بيانات، موجهاً للحكومة 16 سؤالاً.

محمد بن حبتور

وترأس محمد خليفة بن حبتور، المجلس الوطني الاتحادي في الفصلين التشريعيين الحادي عشر والثاني عشر ( من الأول من ديسمبر 1997 إلى 29 يناير 2002).

وعقد المجلس خلال هذه الفترة 72 جلسة، ووافق على 101 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 100 اتفاقية ومعاهدة دولية، وناقش 38 موضوعاً عاماً، وأصدر 16 بياناً، وأصدر 29 توصية، موجهاً للحكومة 74 سؤالاً.

سعيد الكندي

وتولى سعيد محمد سعيد الكندي رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الثالث عشر في الفترة من 18 من فبراير عام 2003 إلى 17 من فبراير 2005.

وعقد المجلس خلال هذه الفترة 43 جلسة، ووافق على 43 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 77 اتفاقية ومعاهدة دولية وناقش 25 موضوعاً عاماً، وأصدر 11 بياناً وأصدر 22 توصية، موجها للحكومة 41 سؤالاً.

عبد العزيز الغرير

وترأس عبدالعزيز عبدالله الغرير، المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الرابع عشر في الفترة من 12 فبراير 2007 إلى 8 فبراير 2011.

وعقد المجلس خلال هذه الفترة 62 جلسة، ووافق على 68 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 173 اتفاقية ومعاهدة دولية، وناقش 31 موضوعاً عاماً، وأصدر 8 بيانات، وأصدر 38 توصية، موجهاً للحكومة 225 سؤالاً.

محمد المر

وتولى معالي محمد أحمد المر رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، في الفصل التشريعي الخامس عشر من الفترة 15 من نوفمبر عام 2011 إلى 14 من نوفمبر 2015.

وعقد المجلس خلال هذه الفترة 66 جلسة ووافق على 55 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 170 اتفاقية ومعاهدة دولية، وناقش 22 موضوعاً عاماً، وأصدر 12 بياناً، وأصدر 70 توصية، موجهاً للحكومة 222 سؤالاً.

أمل القبيسي

وتولت أمل عبدالله القبيسي رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي السادس عشر في الفترة من 18 من نوفمبر عام 2015 إلى 12 من نوفمبر عام 2019.

وعقد المجلس خلال هذه الفترة 70 جلسة، ووافق على 52 مشروع قانون، كما ناقش واعتمد 249 اتفاقية ومعاهدة دولية وناقش 26 موضوعاً عاماً، وأصدر 5 بيانات وأصدر 55 توصية، موجهاً للحكومة 220 سؤالاً.

صقر غباش

وفي 14 من شهر نوفمبر عام 2019، تم تعيين معالي صقر غباش، رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي، في الفصل التشريعي السابع عشر.

610 جلسات

وعلى مدار 47 عاماً من العام 1972 وحتى بداية الفصل الجديد في 14 من نوفمبر الجاري 2019، مر المجلس بـ 17 فصلاً تشريعياً، و44 دوراً انعقادياً عادياً و5 أدوار انعقاديه غير عادية.

وعقد المجلس، خلال تلك الفترة 610 جلسات، ناقش فيها 621 مشروع قانون، و326 موضوعاً عاماً، وأصدر 608 توصيات، ووجه 881 سؤالاً.

مدة العضوية

أصبحت مدة عضوية المجلـس أربع سنوات بدلاً من سنتين بموجب التعديلات الدستورية على المادة (72) والمادة (78)، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي، ويكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة، حفظه الله.

جلسات

للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر، ويعقد المجلس جلساته في العاصمة أبوظبي، ولا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه (21) عضواً.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه رئيس المجلس، وذلك في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.