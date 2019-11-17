سيف بن زايد: القمة العالمية للأديان تآلف لما فيه خير الإنسانية

المصدر: روما - وام والبيان

أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالقمة العالمية للأديان التي اختتمت أعمالها في الفاتيكان برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال سموه عبر «تويتر»: «تحت رعاية سيدي محمد بن زايد.. جمعت قمة الفاتيكان وعلى مدار يومين.. قادة الأديان .. الذين توافقوا جميعاً على لغة التسامح.. والتي تجسّدت عناقاً يروي قصة التآلف بينهم لما فيه خير الإنسانية.. حاملين مشاعل السلام والمحبة للبشرية كلها».

من جهة أخرى، قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بزيارة إلى مقر سفارة الدولة في العاصمة الإيطالية «روما»، حيث كان في استقبال سموه والوفد المرافق عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية وأعضاء السفارة.

وتجول سموه في أروقة مبنى السفارة، واستمع لشرح من السفير حول أهمية هذا المبنى التاريخي الذي يقع في وسط العاصمة روما، ويعود تشييده إلى العام 1889 ميلادي من قبل جراح إيطالي اسمه فرانشيسكو دورانتي، وتم إدراجه في قائمة التراث الأوروبي.