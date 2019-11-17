تقلبات جوية مصحوبة بأمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار حتى 24 الجاري

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تشهد الدولة خلال هذه الفترة تقلبات جوية تستمر حتى 24 نوفمبر الجاري، إذ تتأثر معظم المناطق بامتداد منخفض جوي سطحي يتزامن معه امتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكاثر السحب على الجزر والبحر وبعض المناطق الساحلية والشمالية على فترات متباعدة يتخللها السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الشدة، وتنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة وتعمل على تدني الرؤية الأفقية خاصة في المناطق المكشوفة، والبحر متوسط الموج بوجه عام يضطرب أحياناً مع السحب.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد سيبدأ المنخفض الجوي اعتباراً من يوم الثلاثاء 19 نوفمبر وحتى يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري بالتعمق في طبقات الجوي العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة نسبياً وتيار هوائي يعملان على تدفق السحب القادمة من الغرب التي يتخللها سحب ركامية ينتج عنها سقوط أمطار مختلفة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة وتكون قوية السرعة مع وجود السحب الركامية ويضطرب البحر.

حيطة

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة مع سقوط الأمطار خشية حدوث الانزلاقات، وكذلك مع تدني الرؤية الأفقية بسب الغبار والرمال المثارة، كما نصح بضرورة الابتعاد عن أماكن جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة أثناء هطول الأمطار، كما حذّر مرتادي البحر بعدم ممارسة أية أنشطة رياضية أو ممارسة الصيد أثناء اضطراب الأمواج في الخليج العربي وبحر عمان.

واستمر الطقس أمس غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، مع تكاثر السحب على الجزر وبعض المناطق الشمالية والغربية وسقوط بعض الأمطار، وظلت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي خاصة مع السحب، ومتوسط الموج في بحر عمان، وسقطت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة على جزيرة صير بونعير وقرنين وخفيفة على البدية ودبا في الفجيرة وفي أم القيوين والجزيرة الحمراء وعدد من المناطق الأخرى.

يشار إلى أن أعلى كمية أمطار على الدولة سجلت خلال شهر نوفمبر كانت في منطقة دلما عام 2013 بواقع 211.4 ملم.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، ويستمر تكاثر السحب على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية الغربية مع فرصة سقوط بعض الأمطار. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، قد تصل سرعتها تصل إلى 42 كم/‏‏س غداً وبعد غد. ويكون الطقس غائماً جزئياً على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب الركامية على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

استمرار الانخفاض

تتأثر الدولة خلال شهر نوفمبر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، خاصة خلال النصف الثاني منه، ما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية، إذ يعد نوفمبر ضمن الفترة الانتقالية الثانية، حيث تتأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفضات الجوية العابرة.