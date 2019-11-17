300 مشارك يعرضون حزمة من المبادرات في «معرض الوسطى للعمل التطوعي»

المصدر: الشارقة - وام

استقطب «معرض الوسطى للعمل التطوعي» الذي نظمته جائزة الشارقة للعمل التطوعي بالتعاون مع جامعة الشارقة بمدينة الذيد، نحو 300 فرد من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية ومختلف أفراد المجتمع، وذلك على مدى ثلاثة أيام في الحرم الجامعي.

واختتم المعرض التطوعي فعاليته بمشاركة نحو 10 جهات ومؤسسات حكومية وفرق تطوعية، عرضت خلالها حزمة من المبادرات والفرص التطوعية، حيث تتمثل تلك المؤسسات في؛ دائرة الخدمات الاجتماعية، وجمعية الشارقة الخيرية، وبلدية منطقة البطائح، وبلدية منطقة المدام، وقناة الوسطى، ونادي المدام الثقافي الرياضي، ونادي البطائح الثقافي الرياضي، ونادي مليحة الثقافي الرياضي، وجائزة الشارقة للعمل التطوعي، وقسم شؤون الطلبة - جامعه الشارقة فرع الذيد.

وأبدى الدكتور صالح محمد زكي اللهيبي، نائب مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع، استعداد الجامعة للتعاون الدائم مع الجائزة من جانبها، أكدت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة، وعضو مجلس أمنائها، أن «الجائزة» حريصة على توصيل رسالتها المعنية بغرس قيم العمل التطوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.