«الشارقة للإعلام» يبحث التعاون مع وكالة الأنباء البرتغالية

المصدر: الشارقة - البيان

التقى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح الجمعة، في العاصمة البرتغالية لشبونة رئيس وكالة الأنباء البرتغالية LUSA، وذلك في إطار سعي المجلس بمد جسور التواصل والتبادل المعرفي والإعلامي مع وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية العالمية.

وكان في استقبال رئيس مجلس الشارقة للإعلام والوفد المرافق له فور وصولهم إلى مقر وكالة الأنباء كل من نيكولاس سانتوس رئيس وكالة الأنباء البرتغالية، ولويزا ميرلس مدير التحرير في الوكالة، والسيدة ريتافاز فيلهو مديرة التسويق في الوكالة.

ورحب رئيس ومديرو إدارات وكالة أنباء البرتغال في مستهل اللقاء بوفد الشارقة الإعلامي، متمنين لهم طيب الإقامة في لشبونة، ومعبرين عن اعتزازهم بهذه الزيارة التي ستفتح آفاقاً جديدة من التعاون بينهم وبين مؤسسات إعلامية في منطقة الشرق الأوسط، كما تبادل الجانبان الأحاديث الودية وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هدية تذكارية

وفي ختام الزيارة، قدم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي هدية تذكارية لرئيس وكالة الأنباء البرتغالية تشكل مجسم نصب الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية وكتاب صروح الشارقة أحد أهم إصدارات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.