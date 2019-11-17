عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع نظيره في لوكسمبورغ

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ.

وتم خلال اللقاء - الذي عقد في أبوظبي - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ولوكسمبورغ والسبل الكفيلة بتنميتها وتطوير التعاون ليشمل العديد من المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إضافة إلى التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة جان أسلبورن، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع لوكسمبورغ في المجالات كافة. من جانبه، أشاد وزير خارجية لوكسمبورغ بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.. مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

حضر اللقاء محمد عيسى بوشهاب سفير الدولة غير مقيم لدى لوكسمبورغ.