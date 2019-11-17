تخريج 31 من منتسبي «الداخلية» في «الباحث الميداني» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

شهد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، بمعهد تدريب الشرطة، تخريج منتسبي وزارة الداخلية، الحاصلين على رخصة «الباحث الميداني»، الذين بلغ عددهم 31 منتسباً، من مختلف القيادات العامة للشرطة بالدولة.

حضر حفل التخريج، العميد عبد الله بن نصار، مدير إدارة معهد تدريب الشرطة، ومحمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والعقيد دكتور راشد الذخري، نائب المدير العام للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، والعقيد علي سيف الذباحي، نائب مدير إدارة مركز بحوث شرطة الشارقة، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

ويهدف البرنامج، الذي استضافه معهد تدريب الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى بناء كوادر بشرية مؤهلة إحصائياً وفنياً للعمل الميداني في جمع البيانات، من خلال مشاريع المسوح الإحصائية واستطلاعات الرأي وفق المعايير العالمية المتعارف عليها.

محاضرات

وقد حصل المنتسبون بعد اجتيازهم متطلبات البرنامج التدريبي، الذي تم بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية ومركز الإحصاء - أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء، على «رخصة الباحث الميداني»، بعد حضورهم سلسة من المحاضرات النظرية، وورش العمل التي استغرقت أسبوعاً، والتي تعرفوا من خلالها إلى جوانب العمل الإحصائي الميداني في الدولة، مثل منهجيات جمع البيانات، وتحليلها، وأنواع الاستطلاعات والمسوحات.