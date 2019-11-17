211 طالباً مبتعثاً من شرطة دبي داخل وخارج الدولة العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

تفقد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للموارد البشرية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع على إحصائية الطلبة المبتعثين في مقاعد الدراسة خلال العام الجاري داخل وخارج الدولة، حيث بلغ عددهم 211 طالباً، منهم 44 دكتوراه، و42 ماجستير، و125 بكالوريوس، وذلك بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة، ونائبه العقيد راشد ناصر راشد، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم أحمد محمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، والرائد الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش.

وأشاد اللواء المري بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارة العامة للموارد البشرية في دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة بالكفاءات عبر سياسة تأهيل تسير وفق منهجية علمية، ترفع مستوى الأداء وكفاءة رأس المال البشري والاهتمام بالرضا الوظيفي، خاصة أن الموارد البشرية أضحت المعادلة الصعبة التي من دونها لا يتحقق أي تطور أو إنجاز في أي مبادرة تطلق أو مشروع يُخطط له.

واستهل اللواء المري جولته بتفتيش حرس الشرف والطابور والنقليات، ثم بعد ذلك اطلع على سير العمل في الإدارات الفرعية التي شملت الشؤون الإدارية، وتخطيط الموارد البشرية، والأداء والتحفيظ الوظيفي، وسياسات الموارد البشرية، والاختيار والتوظيف، وإدارة البعثات والاستقطاب، وشؤون الموارد البشرية، وإدارة الرواتب، بالإضافة إلى استراتيجية الموارد البشرية 2018-2021 التي تهدف إلى إدارة رأس المال البشري بكفاءة وفعالية، وتتمثل مؤشراتها في معدل رجال الشرطة لكل 100 ألف من السكان.

برامج

واطلع اللواء عبد الله خليفة المري على البرامج التي نفذتها الإدارة العامة للموارد البشرية خلال العام 2019، حيث قدم المقدم الدكتور منصور البلوشي مدير إدارة البعثات والاستقطاب، نبذة للحضور عن برامج إدارة البعثات والاستقطاب، ومن ضمنها منصة «إيفاد» الذكية التي تتضمن خصائص شمولية وتفاعلية تسهم في تقديم الخدمات الطلابية بطريقة ذكية ومبتكرة، وتسعى إلى توظيف التطبيقات الذكية لتفعيل عملية التواصل والمتابعة والتقييم للطلبة الدارسين داخل وخارج الدولة.

وأوضح المقدم البلوشي أن إيفاد تهدف إلى رفع الرضا عن الخدمات الطلابية، والرد على كل الطلبات والاستفسارات الطلابية خلال يوم عمل واحد، وتحويل خدمات إدارة البعثات والاستقطاب إلى خدمات ذكية ومبتكرة وتفعيل وتطوير مبادرات وبرامج الاستقطاب واستكمال الدراسة عبر منصة إيفاد بنسبة 100%، وتستهدف المنصة منتسبي شرطة دبي، والطلبة الدارسين داخل وخارج الدولة، والمجالس في شرطة دبي، والقطاع الحكومي والخاص ذات الصلة بشؤون الابتعاث، والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وطلبة الجامعات والمدارس.

بدوره استعرض الرائد عبد الله محمد حسن البلوشي، مدير إدارة شؤون الموارد البشرية، المؤشرات المتعلقة بقسم السعادة والإيجابية الوظيفية فيما يتعلق بالتناغم والسعادة والرضا الوظيفي.

الشؤون النسائية

وفي ختام جولته اطلع اللواء المري على الخدمات والمبادرات التي يقدمها قسم الشؤون النسائية، حيث أكد اهتمام شرطة دبي بالمرأة بشقيها العسكري والمدني، وأن شرطة دبي تفتخر بإنجازاتهن وتقدر إبداعاتهن ومهاراتهن العلمية في مختلف المجالات الأمنية والشرطية.

الاستقطاب الأكاديمي

قدّم الملازم فهد عبد القادر من إدارة البعثات والاستقطاب، نبذة للحضور حول برنامج الاستقطاب الأكاديمي، وهو برنامج يُعنى باستقطاب الطلبة الجامعيين المواطنين في مختلف التخصصات ومن مختلف المؤسسات التعليمية، لشغل احتياجات القوة من الوظائف التخصصية، حيث تمت المقابلة الفنية مع أكثر من 150 طالباً، تم قبول 36 منهم في 24 تخصصاً من خلال 14 إدارة عامة في شرطة دبي.