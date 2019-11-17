شرطة أبوظبي تحتفي بتخريج 1050 من «كلنا شرطة»

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج الدفعة التاسعة من مبادرة «كلنا شرطة»، والتي ضمت 1050 خريجاً، منهم 878 ذكوراً و172 إناثاً من المواطنين والمقيمين، وذلك بنادي ضباط القوات المسلحة.

حضر الحفل اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع المهام الخاصة وعدد من مديري القطاعات والإدارات ونوابهم وضباط ومنتسبي شرطة أبوظبي.

وأكد العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع في كلمته خلال حفل التخريج أن مبادرة «كلنا شرطة» منذ انطلاقها تحظى بدعم القيادات الشرطية، حيث إنها تسهم بفعالية في الحفاظ على الأمن وتعزز روح المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع.

وأوضح تكامل الجهود الشرطية والعمل بروح الفريق الواحد من استراتيجيات شرطة أبوظبي وتقديم أفضل الخدمات لمنتسبي «كلنا شرطة».