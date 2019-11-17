تخريج الدفعة الأولى في «دبلوم استشراف المستقبل» لمنتسبي «إقامة دبي»

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي الإدارة في الدبلوم العالي التطبيقي في استشراف المستقبل الذي يعد الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

والذي عمل على تنفيذه إدارة التدريب وتطوير الأداء وقسم استشراف المستقبل في إقامة دبي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات. بهدف ترسيخ ثقافة استشراف المستقبل ضمن القطاعين العام والخاص بالدولة وفقاً إلى أفضل الممارسات العالمية.

وقام اللواء محمد المري مدير عام إقامة دبي بتسليم الخريجين البالغ عددهم 38 موظفاً وموظفة شهادات التخريج خلال الحفل الذي أقيم في فندق ماريوت الجداف – دبي، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي والأستاذ الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات وعدد من المسؤولين من الجانبين.

برنامج مهني

وقال اللواء محمد المري في كلمته خلال الحفل: «نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «الدبلوم العالي التطبيقي في استشراف المستقبل»، الأول من نوعه على مستوى الدولة، والذي يعد برنامجاً مهنياً تم تصميمه كخطوة نحو ترسيخ ثقافة استشراف المستقبل».

مواصلة

من جانبه هنأ الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات الطلبة الخريجين والدفعة الأولى من برنامج دبلوم استشراف المستقبل، وأشاد بدور القيادة الرشيدة والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة التي توفر الوقت الكافي لموظفيها العاملين معها كي يواصلوا تعليمهم بالتخصصات التي ترتقي فيهم على المستوى المهني.