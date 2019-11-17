شرطة عجمان تناقش سبل تعزيز زمن الاستجابة

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، الاجتماع التنسيقي لفريق المؤشر الوطني لمعدل زمن الاستجابة، لمناقشة سبل تعزيز زمن الاستجابة، بحضور السادة الأعضاء من قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل بتعزيز الأمن والأمان، وتحقيق سعادة المتعاملي.

تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه فريق المؤشر الوطني لمعدل زمن الاستجابة في إيجاد الحلول المناسبة، في إطار السعي لتحقيق دولة الإمارات المركز الأول عالمياً بحلول 2021 في تحقيق مؤشر زمن الاستجابة. كما تمت مناقشة أفضل السبل لضمان تعميم سياسة الاستجابة لجميع المعنيين والمختصين في القيادات الشرطية، إضافة إلى مناقشة المبادرات التطويرية.