«التسامح والأخوة الإنسانية في فكر زايد» .. محاضرة في العين

المصدر: العين - البيان

نظّمت مكتبة زايد المركزية في العين محاضرة بعنوان «التسامح والأخوة الإنسانية في فكر الشيخ زايد»، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، حاضر فيها الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، والدكتورة سعاد زايد العريمي، أستاذة التنمية في جامعة الإمارات، بحضور مدير المكتبة جمعة الظاهري، وحشد من المواطنين وأبناء الجاليات وطلاب الجامعات والمدارس، حيث قدّم المحاضران الإعلامي معين عباد.

وتناول ابن ركاض مبدأ ونهج التسامح في شخصية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قيمةً راقيةً في الأخوة الإنسانية، مؤكداً أن الإمارات أصبحت عاصمة العالم للتسامح باستحقاق وتميز من خلال سَنّ العديد من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى الانفتاح على الثقافات وتقبّل الآخر، مشيراً إلى أن مفردات التسامح هي سلوك فطري ومعيار أخلاقي اجتماعي ينتقل عبر التربية والتعليم والقواعد الأخلاقية، وبالتالي هي مشاعر إنسانية مبنية على عوامل نفسية وقرار فكري وسياسي واجتماعي.

إنسانية

من جهتها، قالت الدكتورة سعاد العريمي إن الشيخ زايد تعامل مع مفهوم الإنسانية بفطرة الإنسان، وعمل على تقبّل مبدأ الاختلاف وإشاعة الأخوة والمحبة بين البشرية، إذ أتاح فرص التعايش مع الأخر ومنحه مساحة كافية، مجسّداً فكر التآخي ومبدأ «عش ودع غيرك يعيش».