«سعادتي في تسامحي» ورش عمل في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

استفاد أكثر من 200 منتسب في شرطة أبوظبي من ورش عمل نفذها قطاع المالية والخدمات بعنوان «سعادتي في تسامحي» تضامناً مع مبادرات عام التسامح 2019، وأقيمت بمقر مديرية الخدمات الطبية وإدارتي المشاريع الهندسية والمراسم والعلاقات العامة.

وأكد العميد خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، اهتمام شرطة أبوظبي بموظفيها وتشجع مبادرات عام التسامح والبرامج التي تساعد الموظف على تحسين صحته النفسية والجسدية وتحفزه للعمل في بيئة عمل آمنة.

وأوضح أن مبادرة «سعادتي في تسامحي» تسهم في نشر قيم الإيجابية والتسامح بين الموظفين، وتقوي العلاقات الإنسانية بروابط قوامها التآلف والتكاتف والأخلاق والتراحم والاحترام، وترفع من مستويات السعادة والأمان الوظيفي.

وتضمنت الورش تمارين تنمية بشرية وفكرية هادفة وفق نظريات وممارسات علمية تسهم في تطوير الذات، وتعزز قدرات الموظفين وتحسن من أدائهم الفكري والوظيفي في العمل، وتطور سلوكهم وأداءهم الوظيفي وإنتاجيتهم، مما ينعكس إيجابياً على ولائهم وانتمائهم المؤسسي، إلى جانب تقديم مجموعة استشارات تحت إشراف متخصصين.