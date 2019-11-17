دائرة الطاقة في أبوظبي و«المعهد الصيني» يؤسسان لاقتصاد أخضر

المصدر: أبوظبي - البيان

أرست دائرة الطاقة في أبوظبي دعائم مرحلة جديدة من التعاون مع المؤسسات الصينية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؛ إذ وقعت الدائرة مذكرة تفاهم مع المعهد الصيني للطاقة المتجددة والهندسة، تهدف من خلالها إلى تحفيز مسيرة تحوّل الطاقة في أبوظبي، وتعزيز مبادئ كفاءة الطاقة، وتعظيم مساهمة القطاع في الانتقال إلى اقتصاد أخضر داعم للتنمية المستدامة.

وبحضور المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، وجانغ جيان هوا، مدير إدارة الطاقة الوطنية الصينية؛ وقع المذكرة بمقر الدائرة محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة، وقو هونغيين، نائب المدير العام للمعهد الصيني للطاقة المتجددة والهندسة؛ والتي ترمي إلى تشجيع عملية تبادل المعلومات والخبرات على أساس المنفعة المتبادلة، والمساواة، والمعاملة بالمثل، وتحديد، وبحث فرص التعاون ذات العلاقة.

ويتيح نطاق العمل الذي توفره المذكرة للطرفين تبادل الأنشطة المتعلقة بالسياسات واللوائح الخاصة بالطاقة المتجددة، ودعم التكنولوجيا المتجددة، وسياسات مزيج الطاقة، وأنظمة تخزين، وكفاءة، ومُستقبل الطاقة، وكذلك تشغيل أنظمة نقل الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلاً عن المجالات الأخرى المُتعلقة بالطاقة المتجددة التي يقررها الطرفان بشكل مشترك.

وقال محمد بن جرش الفلاسي: «يمثل تحوّل الطاقة ودوره في تعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر أحد الأولويات الاستراتيجية لدائرة الطاقة في أبوظبي... هذا التحوّل هو عنوان مستقبل قطاع الطاقة في أبوظبي، ونحن حريصون على إيجاد الشراكات الأفضل إقليمياً وعالمياً لتحقيق أفضل نجاح ممكن في هذا الشأن».