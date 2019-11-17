انطلاق مؤتمر «التصدي للجريمة والتطرف العنيف» اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تبدأ اليوم فعاليات مؤتمر «التصدي للجريمة والتطرف العنيف.. مسؤولية مجتمعية»، الذي يناقش أحدث التجارب المجتمعية في مكافحة الجريمة، وذلك في فندق بارك روتانا بأبوظبي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بتنظيم جمعية واجب التطوعية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي و يلقي الكلمة الافتتاحية، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، والقاضي الدكتور حاتم علي، ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويشارك في المؤتمر: الداخلية، و«التربية» ولجنة مكافحة الإرهاب، مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف «هداية»، جهاز الشرطة الخليجية، هيئة الشؤون الإسلامية، هيئة تنمية المجتمع في دبي، «دبي لرعاية النساء»، المجلس الوطني للإعلام، و«أقدر»، جامعة نيويورك أبوظبي، كلية نورثمبريا، مجلس الإمارات للشباب، الكنيسة القبطية في أبوظبي، شرطة أبوظبي، جمعية واجب التطوعية، الجمعية العالمية للقيم الإنسانية.