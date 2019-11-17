لجنة تمارين الأمن الداخلي تناقش مشاريع التطوير في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

استضافت القيادة العامة لشرطة عجمان اجتماع اللجنة الدائمة لتمارين الأمن الداخلي بوزارة الداخلية برئاسة العميد الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الدائمة لتمارين الأمن الداخلي، وحضور عدد من كبار الضباط وصف الضباط من مختلف القيادات الشرطية بالدولة.

تحديات

تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ تمارين الأمن الداخلي، واستعراض مشاريع التطوير بما يعزز تحقيق المؤشرات الوطنية واستراتيجية وزارة الداخلية.

كما تم استعراض خطط التمارين لعام 2020، والجهود المنوطة في سبيل التعاون لتحقيق أعلى مستويات من الجاهزية بالتنسيق بين القيادات الشرطية في الدولة، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية المتمثلة بضمان الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأحداث، وتعزيز الأمن والأمان.