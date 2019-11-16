الإمارات تستضيف الاجتماع الثلاثي الأول مع قبرص واليونان

المصدر: وام

استضافت دولة الإمارات الاجتماع الثلاثي الأول مع قبرص واليونان بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ونيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص ونيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان.

وبحث الاجتماع - الذي عقد اليوم في أبوظبي - العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وقبرص واليونان والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث في المجالات كافة.

كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مثل سوريا والعراق وليبيا وتركيا وإيران.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص ومعالي نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيزها علاقاتها مع قبرص واليونان وتطوير مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعوب هذه الدول.

من جانبه أكد نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان ومعالي نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص على أهمية هذا الاجتماع الثلاثي ودوره في تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث بما يعود بالخير على شعوبهم معربين عن تطلع بلادهما إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

وأثنى الوزيران على دور دولة الإمارات الهام في تعزيز السلم والأمن الدوليين ودعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والسلام في العالم أجمع.