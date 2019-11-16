مكتوم وأحمد بن محمد يحضران أفراح "عيسى كاظم "و"طاهر ولي"

المصدر: البيان الإلكتروني

حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي و سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حفل الاستقبال الذي أقامه السيد عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي لمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة السيد أحمد محمد طاهر ولي.

وحضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي عصر اليوم عدد من المعالي الوزراء والمسئولين وأعيان البلاد وأقارب العروسين.

وقد بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم للعروسين زفافهما الميمون متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة وهانئة.