خليفة بن زايد يصدر قانوناً بإنشاء"البلديات والنقل" وتعيين فلاح الأحبابي رئيساً لها

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء دائرة البلديات والنقل، على أن تحلّ مكان كلٍّ من دائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة النقل، وتكون الخلف القانوني لكل منهما.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين فلاح محمد الأحبابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيساً لدائرة البلديات والنقل.

وتباشر دائرة البلديات والنقل عدة اختصاصات، من أهمها اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع التخطيط العمراني والبلديات والنقل في الإمارة، واعتمادها من المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذها، ومتابعة التزام الجهات التابعة للدائرة بتنفيذ هذه الخطط. كما تقوم الدائرة بتنظيم قطاع التخطيط العمراني والبلديات والنقل والرقابة والإشراف عليه، إضافة إلى ترخيص كل الجهات والشركات والأشخاص العاملة في هذا القطاع.

مرسوم

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيساً لدائرة التنمية الاقتصادية عضواً بالمجلس التنفيذي.