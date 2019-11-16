القرية العالمية تحتفل باليوم العالمي للتسامح عبر تنظيم كرنفال التسامح

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إنطلاق "كرنفال التسامح" بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح.

وسيتم تقديم الكرنفال أمام الملايين من الضيوف على نحو أسبوعي طوال الموسم الرابع والعشرين، لمنحهم فرصة الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها وغنية بالعروض المميزة، وذلك بالتزامن مع مبادرة عام التسامح، عبر تنظيم استعراض غني بالفعاليات والنشاطات يحتفي بقيم التنوع والتسامح السائدة في الدولة.

وسيتم إنطلاق "كرنفال التسامح" في إطار فعاليات اليوم العالمي للتسامح، الذي تحتفل به منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1996 في 16 نوفمبر من كل عام، بهدف تعزيز التسامح على المستوى العالمي عبر تعريف الناس على مجموعة متنوعة من الثقافات والحضارات.

وتعليقاً على إنطلاق كرنفال التسامح، قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: "يتميز المجتمع الإماراتي بغناه وثرائه الثقافي والحضاري، حيث تعيش في الدولة المئات من الجنسيات من مختلف أنحاء العالم. وقد استطاعت قيادتنا الرشيدة بفضل حكمتها ورؤيتها الثاقبة من تحويل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منصة عالمية للتسامح عبر ترسيخ قيم التعايش والانفتاح والتسامح. وتعمل القرية العالمية باعتبارها وجهة إماراتية رائدة على تعزيز هذه القيم ونشرها في المجتمع عبر تنظيم الفعاليات التي تسلط الضوء على الثقافات المختلفة وتحقق الإندماج المجتمعي".

ويعكس الكرنفال قيمة التسامح التي تمثلها القرية العالمية ودولة الإمارات بمشاركة أكثر من 150 عارض وعارضة من 30 جنسية مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الدمى الميكانيكية الضخمة التي يبلغ إرتفاعها 4 أمتار تمثّل مختلف الثقافات التي تمثلها أجنحة القرية العالمية، لضمان قضاء الضيوف أجمل الأوقات أثناء استمتاعهم بكرنفال التسامح.

وقد قام فريق الترفيه بترقية الكرنفال هذا الموسم، لدعم فكرة التسامح بإضافة أغنية "كلنا واحد"، من توزيع روبن سكوت في بريطانيا، والتي سيتم تقديمها أثناء المسيرة حول القرية العالمية من قبل مجموعة من الأطفال الموهوبين بإثنتي عشر لغة، وتعتبر هذه الأغنية احتفالاً ذو طابع موسيقي بالتسامح والتنوع الثقافي.

تستقبل القرية العالمية ضيوفها يومياً خلال الموسم من السبت إلى الأربعاء من الساعة 4 عصراً وحتى منتصف الليل وأيام الحميس والجمعة والعطل الرسمية لغاية 1 بعد منتصف الليل. تخصص القرية العالمية أيام الإثنين لدخول العائلات والنساء فقط.