"رخصتكم علينا" مبادرة جديدة تستهدف أصحاب الهمم في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت لجنة بطاقة إسعاد شرطة دبي بالتعاون مع معهد كلداري لتعليم السياقة بدبي، مبادرة اجتماعية بعنوان " رخصتكم علينا"، يتم بموجبها منح 12 شابا من أصحاب الهمم، قسائم لحصص تدريبية كاملة ومجانية في معهد "كلداري"، بقيمة إجمالي تبلغ 72 ألف درهم.

وسلمت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة "إسعاد"، القسائم إلى الشباب، بحضور المقدم مسعود الحمادي، نائب رئيس اللجنة، و الريح عمر ابراهيم، الرئيس التنفيذي لمعهد كلداري للسياقة، و فوزية البلوشي، المدير التنفيذي المساعد لنادي دبي لأصحاب الهمم، وعدد من أولياء أمور المكرمين بالإضافة إلى عدد من أعضاء لجنة بطاقة إسعاد.

وقالت منى العامري: إن اهتمامنا بتنفيذ مثل هذه المبادرات يأتي بتوجيهات مباشرة من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يحثنا دائماً على تكثيف المبادرات المجتمعية والإنسانية بالتعاون مع شركائنا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، بما يعزز من تلك الشراكة ويسخرها للمساهمة في تحقيق السعادة للمجتمع بكافة فئاته، مشيرة إلى أن لجنة بطاقة إسعاد تعمل وفق خطط تنفيذية تشمل جوانب مختلفة، من ضمنها جانب المبادرات المجتمعية والإنسانية، والتي نوليها اهتماما خاصا كونها أفضل الوسائل التي تحقق السعادة للمستفيدين منها.

من جانبه أكد الريح إبراهيم أن التعاون مع لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي متواصل بشكل دائم "نرحب دائما بمثل هذه المبادرات التي تعزز التعاون بيننا وتحقق السعادة لمختلف الفئات، إن لجنة بطاقة إسعاد سباقة دائما في مثل هذه المبادرات الإنسانية والمجتمعية، ومما لا شك فيه أن فئة أصحاب الهمم هي الفئة الأكثر استحقاقا لمثل هذه المبادرات، وليس هنالك أفضل من القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بلجنة بطاقة إسعاد، للعب هذا الدور الإنساني المجتمعي الرائد."

من جانبها أوضحت فوزية البلوشي أن هذه المبادرة المشتركة بين لجنة بطاقة إسعاد ومعهد كلداري، حققت لهؤلاء الشباب جزءا من أحلامهم، معربة عن سعادتهم بهذه المبادرة، وموجهة شكرها إلى القيادة العامة لشرطة دبي وإلى لجنة بطاقة إسعاد وإلى معهد كلداري لتعليم السياقة، على هذه المبادرة الرائعة.