«دفاع مدني أبوظبي» يحذر من التوصيلات الكهربائية العشوائية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد محاضرة بعنوان «مكافحة الحرائق»، وذلك في مجلس خالد بن طناف المنهالي في منطقة بني ياس بأبوظبي.

وتحدث العقيد مهندس محمد سالم حبوش مدير إدارة الحماية المدنية، عن السلامة في المنازل من حوادث الحريق، وكيفية التصرف حال وقوعه.

وحذر من مخاطر التوصيلات العشوائية للكهرباء في المنازل، وإضافات الملاحق بغير ترخيص واعتماد من الجهات المعنية لما تشكله من خطورة. وحض على ضرورة تركيب معدات السلامة الوقائية في المنازل من كواشف الدخان وتوفير طفايات الحريق لوقايتهم وسلامتهم.