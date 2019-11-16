«عمليات الشارقة» تحصد المركز الثاني عالمياً كأفضل مركز اتصال شرطي

المصدر: الشارقة - البيان

هنأ اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، إدارة العمليات، بالإدارة العامة للعمليات المركزية، لفوزها بالمركز الثاني كأفضل مركز اتصال شرطي، عن خدمة «901»، ضمن جائزة شرطة دبي لمراكز الاتصال الدولية.

وأسفرت نتائج الجائزة، خلال حفل أقامته شرطة دبي بفندق أتلانتس النخلة، عن فوز شرطة الشارقة بالمرتبة الثانية بعد دولة سنغافورة، خلال تنافس ضم 500 جهة من 8 دول في العالم.

وأكد اللواء الشامسي، أن حصول شرطة الشارقة على هذه الجائزة المهمة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات الشرطية في العالم، يعكس ريادة شرطة الشارقة، في قطاع الاتصال الشرطي، والتزامها بتحقيق أهداف ورؤى وزارة الداخلية، من خلال سعيها الدؤوب لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال تقديم الخدمات لتحقيق التميز والريادة .