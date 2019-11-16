شرطة دبي تبحث إطلاق مبادرات للتعامل مع القضايا المالية

المصدر: دبي - وام

ترأس اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، فعاليات مختبر الابتكار «التحديات الخاصة بمنظومة المطلوبين مالياً».

وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

وناقش المشاركون في المختبر الذي نظمه مكتب التطوير المؤسسي في قطاع التميز والريادة في شرطة دبي بالتعاون مع وزارة الداخلية، إطلاق مبادرات للتعامل مع القضايا ذات الطبيعة المالية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وناقش المختبر 4 محاور رئيسية تتمثل في طلبات التعاميم المالية، البلاغات البسيطة للشيكات بدون رصيد، البلاغات التراكمية، التسويات ما قبل التسجيل، عن الخروج بعدة مقترحات وأفكار جديدة.