شرطة عجمان تعزز خبرات منتسبيها في التعامل مع أنظمة المراقبة الأمنية

المصدر: عجمان - البيان

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع شركة هيك فيجن الصينية للحلول الأمنية المتكاملة دورة متخصصة في أنظمة المراقبة الأمنية لتعزيز خبرات ومعارف منتسبي شرطة عجمان في مجال المراقبة الأمنية، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن والأمان.

وتناولت الدورة شرحاً مفصلاً لخصائص ومميزات الكاميرات الأمنية وأنواعها واستخداماتها، كما قارنت التطور في أنواع الكاميرات وفق ما يلبي تطلعات ورؤى المؤسسات الأمنية. كما تم التطرق إلى شرح آلية الربط بين غرف العمليات باستخدام أحدث الأنظمة، وكيف تسعى الشركة إلى تطوير شامل ومتكامل لأنظمة الرقابة وفق أعلى المعايير العالمية .