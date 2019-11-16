50 رقماً مميزاً للوحات المركبات في مزاد بالشارقة

المصدر: دبي - البيان

تُطلق القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، الشركة المتخصصة في إدارة وتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، المزاد العلني على 50 رقماً مميزاً من الفئة الثالثة من أرقام لوحات المركبات، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة الساعة الرابعة مساءً.

وسيشهد المزاد إطلاق رقم أحادي واحد وهو الرقم (9)، والذي ستبدأ المزايدة عليه بمليون درهم، بينما سيبدأ السعر على الرقم (88) بـ 360 ألف درهم، والرقم (40) بـ350 ألف درهم.

وتتضمن باقة الأرقام المطروحة في المزاد 4 لوحات ثنائية، و16 لوحة ثلاثية، و16 لوحة رباعية، و13 لوحة خماسية، ومن أبرز الأرقام المميزة المطروحة في المزاد الأرقام (16) و(25) و(444) و(700) و(6000) و(6666) إلى جانب العديد من الأرقام المميزة الأخرى.

ويتوجب على الراغبين في المزايدة الذين يحق لهم امتلاك عدد غير محدد من الأرقام المميزة، إيداع شيك تأمين عند التسجيل، مع ضرورة الحضور قبل وقت كافٍ من بدء فعالياته، وفي حال المشاركة باسم شركة يحق فقط لصاحب الشركة التسجيل أو من ينوب عنه قانونياً.

كما يحق لجميع الجنسيات المشاركة في المزايدة، ويمكن للمهتمين الاطلاع على جميع الأرقام المعروضة في المزاد من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.emiratesauction.com أو من خلال تحميل التطبيق المجاني لـ«الإمارات للمزادات» من «أبل ستور» أو «جوجل بلاي».

حيادية وشفافية

وتحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، والإمارات للمزادات من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في المزادات العلنية على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى الحيادية والشفافية .