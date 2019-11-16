شرطة أبوظبي تشارك في معرض السلامة المرورية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة-وام

شاركت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي في معرض التوعية والسلامة المرورية الذي نظمته الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية وبمشاركة إدارات المرور والدوريات في مركز (المنار مول) برأس الخيمة.

تأتي هذه المشاركة ضمن الجهود المشتركة لإدارات المرور بالدولة لتوجيه رسائل توعية مرورية إلى كافة أفراد المجتمع، تهدف إلى إيضاح مخاطر الحوادث المرورية ومسبباتها ونتائجها، وبعض السلوكيات الخاطئة المرتكبة أثناء القيادة بهدف تعزيز السلامة المرورية.

وعرضت شرطة أبوظبي في منصتها بالمعرض، دورية الطفل المرورية، حرصاً منها على استخدام الوسائل التعليمية المناسبة لترسخ الثقافة المرورية .