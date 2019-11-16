«طرق دبي» تطلق برنامج «صندوق ثريا» لمحو الأمية في الوطن العربي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق «صندوق ثريا» المعنيّ بالمساهمة في الحدّ من مستويات الأمية في العالم العربي، وذلك بالتعاون مع مركز روافد للتطوير والتعلم، وهو مبادرة مبتكرة تندرج تحت محور التعليم ضمن بند المساهمات العالمية في محفظة الهيئة للخير.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق صندوق ثريا يأتي في إطارين: الأول هو دعم مبادرة حكومتنا الرشيدة لمبادرة «تحدي الأمية» والرامية إلى محو أمية 30 مليون شاب وطفل عربي بحلول عام 2030.

والثاني هو محور التعليم ضمن بند المساهمات العالمية في محفظة الهيئة للخير، وأن الصندوق يعمل من خلال أدوات تعليمية مكثفة وسريعة تقوم على تعليم الأطفال والشباب من ذوي الدخل المحدود في الدول العربية على مهارات القراءة والكتابة وأساسيات اللغة العربية.

وأكدت أن انطلاقة مسيرة هذه المبادرة المبتكرة من دبي مؤشر قوي على الكفاءات الوطنية والجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لتذليل صعوبات التعليم ونشر الخير والدعم الثقافي في مختلف أنحاء الوطن العربي، وإن المبادرة بدأت في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تولّت محو أمية 2500 طفل ما بين عمر 8 –13 عاماً على مدى 9 أسابيع فقط وعلى ثماني مراحل.

موضحة أن «صندوق ثريا» يقدم حلّاً جديداً وفريداً من نوعه لمشكلة الأمية، فهو عبارة عن برنامج تعليمي كامل ومبتكر متنقل ينتهج نهجاً فعّالاً لتسريع وتيرة عملية القراءة وتعلّم مبادئ الرياضيات، من خلال الأدوات التعلمية التفاعلية المتنوعة كالكتب، والبطاقات التعليمية، والقصص المتدرجة، ودليل معلم.

أسس تربوية

وأشارت الهيئة إلى أن الصندوق قائم على الأسس التربوية الحديثة ومحاور التعلم والنمو، إذ أنه يعتمد على طريقة المونتيسوري وهي عبارة عن أسلوب لاكتشاف الحروف وأصواتها بالتعرف الحسي.

وأنّه يستند إلى تصنيف «بلوم للتعلّم» وينتهج النظريات التعليمية الحديثة لخلق بيئة تعليمية مشجعة، وترسيخ التعامل التربوي السليم بين المعلم ومتلقي العلم، وأن الصندوق يسعى لتسريع عملية القراءة من مرحلة الصفر إلى الطلاقة في القراءة لنصٍّ مكوّن من 200 كلمة، وأنّه يتم توفير مكوناته فضلاً عن المعلمين والمعلمات عن طريق مركز روافد للتطوير والتعلم، وبمساهمة من هيئة الطرق والمواصلات.