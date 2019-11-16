«دوبامين» مؤسسة شبابية تنشر السعادة والإيجابية بالإمارات

المصدر: دبي – البيان

يستعد عدد من الشباب الإماراتيين لبدء انطلاقة جديدة لمؤسسة «دوبامين» أول كيان شبابي إماراتي ينشر السعادة والإيجابية بالإمارات، برؤية جديدة واستراتيجية مختلفة تحت رئاسة ورعاية الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان.

وأكد سعد الودامي الرئيس التنفيذي للمؤسسة: «إن الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، قررت أن ترعى مؤسسة»دوبامين «، وتعيد تدشينها بروح جديدة وفكر مختلف، وقال:إن مجلس إدارة المؤسسة اختار الشيخة ميثاء رئيساً لمجلس الإدارة بإجماع الأصوات، مشيراً إلى أنها تحرص دائماً على أعمال الخير ودعم الشباب حيث وضعت خطوطاً عريضة لاستراتيجية المؤسسة خلال الفترة المقبل .