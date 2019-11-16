44 ألفاً و758 مواطناً ومواطنة سجلوا في انتخابات استشاري الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

بلغ إجمالي عدد المسجلين في الهيئات الانتخابية التسع لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، 44 ألفاً و758 مواطناً ومواطنة بعد إعادة فتح باب التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني للانتخابات لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 10 نوفمبر حتى يوم أمس، وذلك تلبية للطلبات المتزايدة للمواطنين الذين حالت ظروفهم دون التسجيل السابق في الانتخابات بالفترة المحددة وفق الجدول الزمني.

تطبيق

وقال المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري: إن التطبيق الإلكتروني الذي يحمل اسم «انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2019» شهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين منذ إعلان إعادة فتح باب التسجيل لحرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأثنى المستشار منصور بن نصار على الدور المهم لمواطني الشارقة من مرشحين وناخبين في تعزيز العمل البرلماني وإتمام مراحل العملية الانتخابية بنجاح.. داعياً جميع المسجلين إلى مواصلة دورهم وواجبهم الوطني في اختيار نصف أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالتصويت للمرشحين ممن يجدون بهم الكفاءة والقدرة على نقل صوتهم وتمثيلهم تحت قبة المجلس.

وأضاف إن عملية إعادة التسجيل للناخبين تمت بكل سهولة ودقة من كافة مواطني إمارة الشارقة وفق القيد العائلي في الهيئات الانتخابية التسع وهي: مدينة الشارقة، والذيد، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والمدام، والبطائح، ومليحة، والحمرية، ولم تسجل أية شكاوى تقنية بعد اتخاذ إجراءات مسبقة للتيسير عليهم مما انعكس على زيادة التفاعل والإقبال على العملية الانتخابية.

واحتلت مدينة الشارقة المرتبة الأولى في عدد المسجلين الذي وصل إلى 19 ألفا و74 مواطنا ومواطنة، فيما جاءت مدينة خورفكان في المرتبة الثانية بعدد 8401 مواطن ومواطنة.. بينما وصل عدد المسجلين في مدينة كلباء إلى 7117 مواطنا ومواطنة في الانتخابات.

تسجيلوسجل في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من مدينة دبا الحصن 3659 مواطنا ومواطنة و2273 مسجلاً من مدينة الذيد.

وبلغ عدد المسجلين في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في مناطق المدام 1491 ومليحة 1240 وفي البطائح 797، بينما سجلت منطقة الحمرية 706 مواطنين ومواطنات. ووفقا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تنتهي يوم الإثنين 18 نوفمبر الجاري الحملات الدعائية للمرشحين.

وتستمر فترة انتخابات الدورة الثانية من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمدة أربعة أيام اعتباراً من 20 حتى 23 نوفمبر الحالي وتعلن نتائج الفرز الأولية يوم 24 نوفمبر 2019.

ويخصص يوما 25 و26 نوفمبر فترة للطعون في نتائج الفرز، فيما يكون رد اللجنة على الطعون بتاريخ 27 نوفمبر. ويجري اعتماد القائمة النهائية للفائزين بتاريخ 28 نوفمبر.