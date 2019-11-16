عقار جديد يستخدم لعلاج السكري قريباً في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ناقش المشاركون في المؤتمر السنوي السادس للسكري الذي عقد أمس الجمعة في العاصمة أبوظبي في فندق كابيتال هيلتون جراند أبوظبي بمشاركة خبراء عالميين ومتحدثين من مختلف المستشفيات في الدولة، آخر المستجدات والتقنيات الحديثة في مجال علاج مرض السكري.

وقدمت الدكتورة هدى عز الدين استشارية أمراض الغدد الصماء والسكري في مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء في أبوظبي محاضرة حول نتائج الأبحاث العلمية العالمية عن أدوية السكري وتأثيراتها.

بما في ذلك الأدوية الجديدة التي ظهرت أخيراً لعلاج مرض السكري، ومنها عقار جديد على شكل إبر يؤخذ مرة واحدة أسبوعياً (Semaglutide) وستكون دولة الإمارات أول دولة عربية تتيح هذا النوع من الأدوية، وميزة العقار الجديد أنه يستخدم في علاج السكري من النوع الثاني وفي تخفيض الوزن.

وأكدت الدكتورة هدى عز الدين أن الأدوية الجديدة لعلاج السكري لا تعتبر بديلة عن الأنسولين، وبالتالي لا بد من تناولها وفق تعليمات الطبيب المختص، وأن إدارة الدواء والغذاء الأمريكية اشترطت منذ العام 2008 إجراء أبحاث على أي دواء لعلاج السكري حول تأثيره على القلب والشرايين، ما دفع الشركات المنتجة إلى الاجتهاد في هذا الجانب .

وأكد مجد أبو زنط الرئيس التنفيذي لشبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية التابعة لمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي الجهة المنظمة للمؤتمر أن المجموعة وللسنة السادسة على التوالي تحرص على عقد المؤتمر في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار مرض السكري .