20 ألف شخص في «مسيرة حارب السكري» بدبي

المصدر: دبي - وام

شهدت النسخة الـ 11 من «مسيرة حارب السكري» - مبادرة المسؤولية الاجتماعية السنوية الأبرز لمجموعة لاندمارك - مشاركة ما يزيد على 20 ألف شخص من سكان الدولة لزيادة الوعي بمرض السكري والالتزام بتبني أسلوب حياة نشط وصحي.

أقيم هذا الحدث بالتعاون مع تحدي دبي للياقة 30 × 30، وتضاعفت أعداد المشاركين فيه باعتباره شكّل الحفل الختامي لتحدي اللياقة الذي استمر على مدار ثلاثين يوماً.

وأقيمت المسيرة التي امتدت لثلاثة كيلومترات في حديقة زعبيل بدبي بدعم من شركاء الحدث الدائمين: مجلس دبي الرياضي، وهيئة الصحة بدبي، وجمعية الإمارات للسكري، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي.

ويعود ريع عمليات التسجيل للمشاركة في المسير السنوي إلى مؤسسة الجليلة بهدف دعم إجراء أبحاث السكري وتقديم خدمات الرعاية والتوعية بهذا المرض، وقد نجح الحدث منذ عام 2014 بجمع أكثر من 3 ملايين درهم دعمت إجراء 15 دراسة بحثية.

وبهذه المناسبة، قالت رينوكا جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لاندمارك إن الحدث يكتسب هذا العام خصوصية أكبر مع إطلاق «جوائز حارب السكري» لتكريم المبادرات الصحية التي تنفذها المدارس في دولة الإمارات، والتي تتيح لنا مواصلة جهودنا في تعزيز الواقع الصحي عبر البلاد بمشاركة النشء الجديد.

وأجرت هيئة الصحة بدبي فحوصات مجانية لسكر الدم لجميع المشاركين في المسيرة.. واستمتع المشاركون في المسيرة أيضاً بمجموعة من أنشطة اللياقة المجتمعية بما في ذلك عرض «تخيل» IMAGINE الذي استضافه نادي «فيتنس فيرست» الرياضي، بالإضافة إلى أنشطة رياضية عدة مثل جلسات اليوغا والرقص.

كما استمتع الأطفال في منطقة مخصصة لمبادرة «سوبر كيدز»، حيث شاركوا في مسابقة إبداعية حول العيش الصحي إلى جانب العديد من الأنشطة الممتعة مثل القفز في القلعة المطاطية، والجلسات التحفيزية، والرسم على الوجوه، وتشكيل البالونات.

فحوصات

وأجرت هيئة الصحة بدبي فحوصات مجانية لسكر الدم لجميع المشاركين في المسيرة. وقالت الدكتورة فتحية العوضي، رئيسة لجنة السكري في هيئة الصحة بدبي ورئيس قسم الغدد الصماء في مستشفى دبي: «يعود ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري أيضاً إلى أنماط الحياة التي تقل فيها الحركة والنشاط.

فالمشي من أفضل أشكال التمارين الرياضية التي تضمن للإنسان الحفاظ على صحته وتعزيز عافيته. ومن هذا المنطلق، تمثل مبادرة لاندمارك بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وجمعية الإمارات للسكري فعالية بالغة الأهمية لتعزيز تفاعل المجتمع والاستثمار في الصحة التي تعد ثروة الإنسان ورأسماله الأثمن، إضافة إلى دورها في إيصال رسالة التوعية بمرض السكري إلى شريحة واسعة من المجتمع».

واستمتع المشاركون في المسيرة أيضاً بمجموعة من أنشطة اللياقة المجتمعية بما في ذلك عرض «تخيل» IMAGINE الذي استضافه نادي «فيتنس فيرست» الرياضي، بالإضافة إلى أنشطة رياضية عدة مثل جلسات اليوغا والرقص. كما استمتع الأطفال في منطقة مخصصة لمبادرة «سوبر كيدز».

حيث شاركوا في مسابقة إبداعية حول العيش الصحي إلى جانب العديد من الأنشطة الممتعة مثل القفز في القلعة المطاطية، والجلسات التحفيزية، والرسم على الوجوه، وتشكيل البالونات.