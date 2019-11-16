شرطة أبوظبي تنفذ فعاليات تثقيفية في اليوم العالمي للسكري

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي بفعاليات تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للسكري، لدعم جهود التصدي للمرض، وتوعية المنتسبين والمتعاملين بمخاطره وكيفية الوقاية منه، وتجنب مسببات المرض، وتشجيعهم على تناول الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة.

وأجرت مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات، فحوصاً طبية للمنتسبين والمتعاملين شملت قياس نسبة السكر في الدم والمعدل التراكمي، وكتلة الجسم والوزن والطول، وتشجيعهم على إنقاص الوزن، والالتزام بنظام غذائي صحي تحت إشراف اختصاصي التغذية.

وتضمنت الفعالية مسيرة مشي على الأقدام تحت شعار بالمشي نتحدى مرض السكري، تعبيراً عن مكافحة المرض وأهمية الرياضة، وحث الأفراد على ممارستها من أجل تعزيز الوقاية، وتجنب مسبباته.

وأكد العميد خليفة الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات أهمية توعية المنتسبين بمرض السكري والتعرف إلى أعراضه، وحثهم على ممارسة الرياضة والغذاء الصحي المتوازن، وإجراء الفحوص الدورية التي تعزز صحتهم وسلامتهم.

كما شاركت شرطة أبوظبي في فعاليات تثقيفية بالوقاية من السكري أقيمت في مركز شرطة مصفح بالتعاون مع مستشفى LLH ضمن جهود مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في نشر وتعزيز الوعي الصحي.

وأوضح العقيد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن البرنامج تضمن توعية المنتسبين بمخاطر مرض السكري وكيفية التعامل معه والوقاية منه وعلاجه بالطرق الدوائية وغير الدوائية، وإجراء فحوص مجانية وتقديم الاستشارات الطبية من قبل الفريق الطبي والمختصين بمستشفى LLH، وتم في نهاية الفعالية تكريم الفريق الطبي بمستشفى LLH تقديرا لتعاونه مع شرطة أبوظبي.