«امشِ 2019» يستقطب آلاف المشاركين لتعزيز الوعي حول السكري

المصدر: أبوظبي- البيان

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، اختتمت فعاليات الدورة الثالثة عشرة من أكبر ماراثون من نوعه في دولة الإمارات «امشِ 2019»، الذي نظّمه مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، التابع لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية المتكاملة عالمية المستوى.

حيث شهد الماراثون، الذي انطلق هذا العام تحت شعار «المشي مجرد بداية»، مشاركة آلاف المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية واضعين نُصب أعينهم الهدف المشترك وهو المساهمة في زيادة الوعي حول أهمية الرياضة في تعزيز أنماط حياتنا الصحية إلى جانب الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة.

وينظّم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري هذه الفعالية سنوياً في يوم الجمعة الذي يتزامن مع اليوم العالمي للسكري، وتحظى بدعم كبير من جانب عدد من الجهات والهيئات الحكومية في العاصمة أبوظبي مثل دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة تنمية المجتمع في أبوظبي.

إضافة إلى مرافق الرعاية الصحية الرائدة التابعة لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية المتكاملة عالمية المستوى مثل مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» ومستشفى «هيلث بوينت». وفي سياق حديثه عن نجاح الماراثون، لورانس باتريك، الرئيس التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري: «يعتبر نشر مفاهيم الصحة العامة بين السكان من أهم الأهداف التي يسعى مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري إلى تحقيقها .