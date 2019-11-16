نهيان بن زايد يعزي في شهيد الوطن طارق البلوشي

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أمس، واجب العزاء في شهيد الوطن العريف /‏‏1 طارق حسين حسن البلوشي الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن مشاركة قواتنا في عملية «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل».

. في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد في منطقة الظيت بإمارة رأس الخيمة، عن صادق عزائه ومواساته لذوي الشهيد وأسرته، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وينزله منازل الصديقين والأبرار، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

مواساة

وقدم اللواء الركن صالح محمد صالح العامري قائد القوات البرية، أمس، واجب العزاء في شهيد الوطن العريف /‏1 طارق حسين حسن البلوشي.

وزار مجلس عزاء الشهيد البطل في منطقة الظيت بإمارة رأس الخيمة، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات البرية، حيث أعرب عن صادق عزائه ومواساته لذوي الشهيد وأسرته.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وينزله منازل الصديقين والأبرار، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

وأكد قائد القوات البرية بأن تضحيات شهداء الإمارات قدمت وما زالت تقدم للعالم نموذجاً ومثلاً عن ما يتحلى به أبناؤنا في القوات المسلحة، بإيمانهم بقيم الولاء والطاعة، ووقوفهم إلى جانب القيم والمبادئ التي رسختها قيادتنا الرشيدة.