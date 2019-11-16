«صحة دبي» تطلق حملتها السنوية «دمي لوطني»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة بدبي، حملتها السنوية «دمي لوطني» التي تستهدف مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع المحلي بشكل عام، بهدف جمع وتعزيز مخزون مركز دبي للتبرع بالدم من الفصائل المختلفة لخدمة المرضى وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة.

وأكدت الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، على أهمية الحملة التي ستستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني بهدف كسب متبرعين جدد للمركز، ونشر الوعي والتثقيف الصحي بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى.

مشيرة إلى النجاحات التي حققتها الحملة منذ انطلاقتها الأولى عام 2012م تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأشادت الدكتورة الخاجة بالإقبال الكبير على التبرع بالدم من خلال الحملة، والذي انعكس بشكل إيجابي على وحدات الدم التي ارتفعت من 4223 وحدة دم عام 2016م إلى 4400 وحدة دم عام 2017م و4600 وحدة دم العام الماضي.

وأوضحت أن الحملة التي بدأت بهيئة كهرباء ومياه دبي ستستمر في العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية بما فيها شرطة دبي، والعيادات الطبية بوزارة الدفاع، والمجلس التنفيذي بدبي، وبلدية دبي، ومعسكر ند الشبا، وجمعية الهلال الأحمر وغيرها من الجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص.

وأكد الدكتور حسين السمت، نائب مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة على النجاح الذي حققه المركز خلال السنوات الماضية وقدرته على استقطاب متبرعين من 150 جنسية.