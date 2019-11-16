ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الحبسي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد علي علوان الحبسي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة المرحوم سعيد راشد الدبدوب الحبسي.

حضر الحفل - الذي أقيم في صالة الكورنيش للأفراح في مدينة رأس الخيمة - الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير.

والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي والحضور العريس وأقارب العروسين مباركاً لهم هذه المناسبة السعيد.