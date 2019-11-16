ولي عهد الفجيرة يحضر مأدبة عبد الله السماحي

المصدر: الفجيرة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مأدبة الغداء التي أقامها عبد الله سالم المكسح السماحي، بفندق السيجي بالفجيرة، بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة سليمان سالم الرواحي.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة العريس، متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

حضر مأدبة الغداء الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

كما حضرها سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية في الفجيرة، وجمع من الأعيان والأهل والأصدقاء.