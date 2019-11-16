أبوظبي تتسم بنظام عناية صحية عالمي المستوى

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح أن أبوظبي تتسم أبوظبي بنظام عناية صحية عالمي المستوى مع تركيز واضح على التشخيص والعلاجات والوعي العام، وفي مجال قطاع الخصوبة، تلتزم إمارة أبوظبي بتبني افضل التقنيات الحديثة وتطبيق اكثر العلاجات فعالية.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه الدورة الخامسة من المؤتمر السنوي لأحدث التطورات في تعزيز نجاح تكنولوجيا المساعدة على الإنجاب ANNO 2019 يوم أمس في أبوظبي وذلك بمشاركة 350 من كبار خبراء الخصوبة الإقليميين والعالميين. ويعتبر هذا الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، والذي ناقش أحدث علاجات التكنولوجيا الإنجابية وتطورها عالمياً.

وقال معاليه: «لا بد من الاختصاصيين الممارسين في قطاع الخصوبة والإنجاب البشري أن يمارسوا مهنتهم بأعلى المستويات العالمية من المهارة والعلم، وهنا نشدد على أهمية التعلم المستمر في ضوء التطورات المتسارعة لهذا القطاع».

وأضاف: «نقدر إيمانكم بأن نجاحكم يعتمد بشكل كبير على قدرات فريق عملكم وتبني أفضل المعايير في المرافق الطبية إضافة إلى المعرفة والالتزام بالاطلاع الدائم على آخر العلاجات والبحوث فضلاً عن بناء الشراكات المحلية والتحالفات العالمية. وأنا على ثقة بأن هذا المؤتمر سيبرهن عن مكانة إقليمية وعالمية لتقديم أفضل التوجهات العالمية في علم الخصوبة».

وأضاف معاليه: «توفر أبوظبي بيئة مساعدة مثالية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تتسم أبوظبي بنظام عناية صحية عالمي المستوى مع تركيز واضح على التشخيص والعلاجات والوعي العام.

وفي مجال قطاع الخصوبة، تلتزم إمارة أبوظبي بتبني افضل التقنيات الحديثة وتطبيق اكثر العلاجات فعالية».

واختتم معاليه: «يسرني أن مؤتمركم هذا لديه توجه واضح ويتسم بدرجة عالية من الاحترافية في المناقشات التي يجريها والأنشطة المصاحبة. وأتمنى أن ينجح المؤتمر في تحقيق أهدافه».

واستضاف مركز «اي في اي ميدل ايست» للخصوبة المتخصص في مجال الطب الإنجابي في الشرق الأوسط، هذا المؤتمر تحت شعار «أحدث التطورات في تعزيز معدلات النجاح في علاج العقم» Anno 2019، حيث تم تنظيمه تزامناً مع انتشار متزايد لحالات العقم في العالم.

دراسات

وقال البروفيسور الدكتور هومان فاطمي، المدير الطبي لعيادة «اي في اي» ميدل ايست للخصوبة: «لقد قمنا خلال المؤتمر بمناقشة الدراسات والتطورات الرئيسية في علاجات العقم على مستوى العالم. كما اغتنم الحاضرون الفرصة لمشاركة أفضل التقنيات الحديثة في مجال الطب الإنجابي، والمشاركة مع المتحدثين المميزين.

والمشاركة في التواصل مع بعض أفضل المتخصصين في العالم في مجال الخصوبة. وبصرف النظر عن دراسة أحدث اتجاهات الصناعة والتطورات، لا سيما في الابتكارات التكنولوجية ذات الصلة، فقد بحثوا أيضاً في الفرص والتحديات في هذا المجال».