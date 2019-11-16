مناقشة مستجدّات عرس «إمارات التسامح»

المصدر: دبي - البيان

عقدت لجنة العرس الجماعي المشتركة بين مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الاجتماع الخامس الذي أُقيم في جمارك دبي لمناقشة أبرز المستجدات الخاصة بتنظيم العرس الجماعي الثامن تحت شعار عرس «إمارات التسامح» مواكبةً مع عام التسامح.

حيث ترأس الاجتماع خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي رئيس لجنة العرس الجماعي بجمارك دبي، وبحضور العقيد علي شعبان والنقيب حسن المعمري من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وأعضاء اللجنة من الجهتين.

وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز الاستعدادات للحفل الرئيسي الذي سيُقام في شهر ديسمبر المقبل، ومناقشة تجهيزات مكان الاحتفال، بالإضافة إلى الاطلاع على الإجراءات التي سيتم العمل عليها قبل الحفل، كما أيضاً تم مناقشة اختتام برنامج دورات الزواج الناجح الذي استمر على مدار أسبوعاً كاملاً في الدائرة.

استراتيجية

وقال خليل صقر بن غريب: تعد هذه الاجتماعات الدورية كإجراء تنظيمي للجنة لتعزيز تنفيذ استراتيجية مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وللإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والمنبثقة من استراتيجية حكومة دبي في دعم مبدأ الشراكة المجتمعية والمساهمة في تهيئة فرص متكافئة لكافة الموظفين والموظفات.

وذلك دعماً لمبادرة الأعراس الجماعية وتمسكاً بالعادات والتقاليد الأصيلة والقيم النبيلة للمجتمع الإماراتي، حيث أثمرت جهود اللجنة زفاف 700 موظف من الجهتين خلال السنوات السبع الماضية.

كما أن اللجنة اختتمت برنامج دورات «الزواج الناجح» للمشاركين في العرس الجماعي الثامن، والتي جاءت بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وشارك فيها 160 موظفاً وموظفة من المؤسسة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حيث استمرت على مدى خمسة أيام وتم تنفيذ 6 دورات تدريبية اشتملت على موضوعات متنوعة ومتجددة.