كورال «أطفال العالم» يبهر جماهير مهرجان التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بالعرض المبهر الذي قدمه كورال الأطفال العالمي الذي يحمل اسم «التسامح والأخوة الإنسانية» على المسرح الكبير بحديقة «أم الإمارات»، في إطار فعاليات المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية.

والذي تنظمه وزارة التسامح، مؤكداً أن فرقة «التسامح والأخوة الإنسانية» التي قدمت العرض ضمت 300 طالب من 50 جنسية مختلفة.

وتم جمعهم من 14 مدرسة خاصة وحكومية، ليشكلوا معا فريقا ضخما يعزف ويغني على أرض الإمارات من أجل السلام والمحبة والتسامح والأخوة الإنسانية، في لفتة تستحق الإشادة والدعم لرسالتها السامية وأدائها المتميز.

جاء ذلك عقب حضور معاليه للحفل الكبير الذي أحيته لفرقة كورال «التسامح والأخوة الإنسانية»، كما حضر الحفل معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، والدكتور مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعفراء الصابري، المدير العام بمكتب وزير التسامح، وأكثر من 20 سفيرا للدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة.

وعدد كبير من القيادات المحلية والفكرية، كما شهد الحفل ما يزيد على 4000 من مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، واختتم الحفل بعرض لفرقة مياس الاستعراضية، وعقب اختتام العروض تسلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مجسماً لشعار «عام التسامح» كإهداء من شركة الاتحاد للطيران، تقديراً لجهوده في تعزيز قيم ومبادئ التسامح والأخوة الإنسانية.

مشاعر إنسانية

وأوضح معاليه أن أهم ما ميّز العمل الموسيقى الرائع أنه لم يتوقف عند مستوى الإبداع الفني، وإنما تخطاه إلى ما يحمله من مشاعر إنسانية راقية ونبيلة، جعلت من الأطفال المشاركين في العرض سفراء للسلام والتسامح إلى الجميع، فقد جاؤوا من أكثر من 50 دولة ويتحدثون بلغات مختلفة، ولهم أديان وثقافات مختلفة ولكنهم اجتمعوا على أرض الإمارات، يظللهم التسامح والإخوة الإنسانية.

والذي لا شك كان ملهماً لهم، ولمدربيهم أيضاً، مؤكداً أن رسالة العمل وصلت الجمهور العربي والأجنبي على السواء، وهو ما ظهر واضحاً من من التفاعل الإيجابي مع العرض منذ بدايته وحتى النهاية.

ووجه معاليه تحية خاصة إلى طلاب المدارس المشاركين في العرض، وكذلك إلى الفرقة الموسيقية المصاحبة للكورال.