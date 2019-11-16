«عجمان الاجتماعية» و«الهلال» ينسقان لـ«يوم الطفل العالمي»

المصدر: عجمان - وام

عُقد أمس اجتماع تنسيقي حول تنظيم مسيرة بيوم الطفل العالمي بين جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، والهلال الأحمر الإماراتي فرع عجمان، وذلك بمنطقة الزوراء مارينا 1، والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.

وضم الاجتماع منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان، وسلطان جمعة السويدي رئيس قسم المتطوعين بالإنابة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبحضور مختلف الدوائر الحكومية والاتحادية بالإمارة.

وناقش الاجتماع آخر الترتيبات والتحضيرات لتوحيد الجهود حول الاهتمام بالطفولة والأطفال وكيفية توعية فئات المجتمع كافة بحقوق الطفل وأهميته في مجال الأسرة والمجتمع.

وقالت منى المطروشي: «حرص الاجتماع على التنسيق معاً من أجل تنظيم مسيرة يشارك فيها أكثر من 1200 طالب وطالبة من مختلف مدارس الإمارة ومراكز أصحاب الهمم واضطراب التوحد ومختلف الدوائر الحكومية والاتحادية بإمارة عجمان والتي ستنطلق يوم 20 من الشهر الجاري».