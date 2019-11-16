الإمارات ونيوزيلندا تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية

المصدر: ويلينغتون-وام

عقدت في العاصمة النيوزيلندية «ويلينغتون»، الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية.

‎ وترأس الجانب الإماراتي خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بحضور صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا، وأحمد الحاي الهاملي - مدير إدارة شرق آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية والتعاون الدولي..فيما ترأس الجانب النيوزيلندي كريس سييد - وكيل وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية وستيورات هورن مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا.

‎وجرى خلال المشاورات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.. كما تناولت بحث التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين.

وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، وبحثا عدداً من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقد خليفة شاهين المرر - مساعد الوزير للشؤون السياسية، على هامش المشاورات ندوة سياسية في البرلمان النيوزيلندي حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

كما التقى الوفد الإماراتي مع ميغن وودز - وزيرة الطاقة والموارد، ووزيرة البحوث والعلوم والابتكار.. ومع لجنة الصداقة البرلمانية النيوزيلندية للشرق الأوسط. ‎