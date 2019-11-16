«عجمان الإعلامية الحرة» تفوز بجائزة الشرق الأوسط لتميز المدن

فازت مدينة عجمان الإعلامية الحرة، بجائزة الشرق الأوسط لتميز المدن والمؤسسات في خدمة وسعادة المتعاملين، ونالت المدينة الجائزة لدورها الملموس كأحدث المناطق الحرة في الدولة في تطوير أفضل الممارسات التي تركز على خدمة وتحقيق إسعاد المتعاملين وتعزيز العلاقات في مجال الاستثمار الإعلامي في إطار بناء منظومة متكاملة تستشرف خدمات المستقبل وإثراء تجارب المتعاملين.

تسلم الجائزة نيابة عن المدينة ناصر راشد رئيس قسم خدمة المتعاملين خلال أعمال المؤتمر الـ 19 لتميز المدن والمؤسسات في خدمة وسعادة المتعاملين المنعقد حالياً بدبي، وسط مشاركة واسعة من المؤسسات والقيادات على مستوى الدولة والمنطقة.

وأشاد محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة بدور الجائزة الهام في دعم الرؤية الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها نحو التطوير المؤسسي والاقتصادي القائم على تحقيق إسعاد المتعاملين وتطوير الخدمات المقدمة لبناء مراكز اتصال وتقديم خدمات تنافسية.

وثمن علي الكمالي مدير عام المعهد ورئيس اللجنة المنظمة جهود مدينة عجمان الإعلامية الحرة الطموحة نحو خلق بيئة إعلامية يمكن الاعتماد عليها ومتناسقة ومحترفة للشركات والأفراد على حد سواء. عجمان - وام

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