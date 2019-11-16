شرطة الشارقة تختتم دورة «المتحدث الرسمي»

المصدر: الشارقة - وام

اختتمت شرطة الشارقة الدورة التدريبية التخصصية في مجال «المتحدث الرسمي» التي نظمها معهد تدريب الشرطة بمشاركة 18 ضابطاً من شرطة الشارقة بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة.

وتناولت الدورة عدداً من الموضوعات والمحاور المهمة من بينها إدراك قواعد التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة والقدرة على فهم الأدوات الإعلامية والتحضير الجيد للمقابلات وتوظيفها لصالح الأهداف الموضوعية وخصائصها وكيفية التعبير المؤثر عن مؤسساتهم وعن أنفسهم إعلامياً وحرص المدربون على تطبيق الجانب النظري والعملي ب .

وقال العميد عبدالله مبارك بن عامر إن دورة المتحدث الرسمي تعتبر من الدورات المهمة والضرورية التي تعمل على تطوير مهارات المشاركين.