مكتب شؤون المجالس يطلق برنامج «في مجالسنا مواهب»

أطلق مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي برنامج «في مجالسنا مواهب» الموجه إلى أفراد المجتمع بهدف تثقيفهم وصقل وإبراز مهاراتهم وتوظيف طاقاتهم الإبداعية والتطويرية بالشكل الأمثل لخدمة الوطن وأفراده.

ويهدف البرنامج إلى الاستفادة من مهارات المجتمع الإماراتي والاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ والإسهام في تطوير مهارات أفراد المجتمع وإبرازها مما يسهم في خلق جيل مبدع ومبتكر، وذلك يصب في تحقيق أحد أهداف المكتب في نشر التوعية والإرشاد وإشراك أفراد المجتمع من مختلف الأعمال في فعالياته.

ويتضمن محتوى برنامج «في مجالسنا مواهب» ترسيخ مجموعة من المهارات التخصصية والمهارات الناعمة لدى الأفراد، وذلك عبر مدربين وأصحاب خبرة من المجتمع.

ويحرص مكتب شؤون المجالس على التنويع بشكل مستمر في محتوى البرنامج لتغطية مختلف رغبات أفراد المجتمع ويضم على سبيل المثال ورشاً إبداعية في الفنون الحرة كالرسم اليدوي وفنون الخط بالإضافة إلى التصميم وفن التصوير.

كما يشمل الجانب التطويري ورشاً تشمل تطوير الذات وفن الخطابة وإدارة الوقت والذكاء الصناعي وغيرها من الورش التي ستساعد في تطوير شخصية الفرد.

وسيتم عقد ورش متنوعة في مختلف مجالس أبوظبي بجميع مناطق الإمارة والتي سيتم الإعلان عنها في الحساب الرسمي للمكتب (Majalis_Abdudhabi) في الانستجرام.

الجدير بالذكر بأنه تم إطلاق أول ورشة إبداعية الأسبوع الماضي في مجلس المشرف لمدة ثلاثة أيام، والتي تضمنت تعلم أساسيات فن البورترية مع الرسام الإماراتي الشاب فارس الحمادي، وشارك فيها عدد من أفراد المجتمع.