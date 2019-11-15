محمد بن زايد والرئيس المصري بجولة في جزيرة الريم

المصدر: البيان الإلكتروني

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي بجولة في جزيرة الريم على كورنيش غاليريا مول بأبوظبي، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها الرئيسي السيسي لدولة الإمارات.