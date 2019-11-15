محمد بن زايد والرئيس المصري بجولة في جزيرة الريم

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي بجولة في جزيرة الريم على كورنيش غاليريا مول بأبوظبي، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها الرئيسي السيسي لدولة الإمارات.
#محمد_بن_زايد و #الرئيس_المصري في جولة بجزيرة الريم، كورنيش غاليريا مول بـ #أبوظبي #الامارات_ومصر_يد_واحدة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/PIgs9K7QEr— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 15, 2019
#محمد_بن_زايد و #الرئيس_المصري خلال جولة في جزيرة الريم بـ #أبوظبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 15, 2019
#الامارات_ومصر_يد_واحدة
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ljUQLUzRmi