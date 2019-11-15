توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، وتتكاثر السحب على الجزر وبعض المناطق الشمالية والغربية مع فرصة سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية -شمالية شرقية / 18 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً.

الخليج العربي: متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:27والمد الثاني عند الساعة 04:25

الجزر الأول عند الساعة 08:05 والجزر الثاني عند الساعة 21:40

بحر عمان: متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:50 والجزر الاول عند الساعة 17:46.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 29 17 60 25

دبي 29 20 55 25

الشارقة 29 16 60 25

عجمان 28 19 65 20

أم القيوين 28 15 70 20

رأس الخيمة 27 17 65 15

الفجيرة 28 19 60 15

العين 28 16 55 10

ليوا 30 14 60 10

الرويس 28 16 65 25

السلع 27 15 70 25

دلما 28 23 65 30

طنب الكبرى 28 24 75 35

طنب الصغرى 28 24 75 35

أبو موسى 28 24 75 35